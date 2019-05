Kehrt Meistermacher Stöger zur Austria zurück?

Steht Peter Stöger vor einer Rückkehr zur Austria Wien? Die Gerüchte über ein Comeback des Erfolgstrainers wollen nicht verstummen. Die Veilchen würden ihn nur allzu gerne an den Verteilerkreis zurück holen – wenn auch in einer anderen Funktion.

Meistermacher Stöger

Bei der Austria hat man den Blick bereits auf die nächste Saison gerichtet. Wie die "Krone" nun berichtet, feilen die Klub-Verantwortlichen momentan an einer Rückkehr von Peter Stöger. Mit ihm als Trainer konnten die Veilchen 2013 den letzten Meistertitel holen.

Sechs Jahre später soll der mittlerweile 53-Jährige das Kunststück wiederholen – allerdings nicht als Teamchef. Vielmehr soll Stöger wie früher Thomas Parits die Rolle des Sport-Vorstands einnehmen. So lautet zumindest der Wunsch der Austria.

Erste Gespräche zwischen Präsident Frank Hensel und Stöger haben offenbar bereits stattgefunden. "Es wäre ja fahrlässig von uns, wenn ein Mann wie Peter Stöger zu haben ist und wir nicht mit ihm reden würden", so AG-Vorstand Markus Kraetschmer.

Stöger hält sich bedeckt

Stöger selbst wollte keine Details bezüglich seiner Zukunft verraten. "Ich bin nach einem Jahr Pause wieder bereit für neue Aufgaben, alles ist offen", ließ er die Gerüchte un kommentiert.

Ein Trainerjob ist für den 65-fachen Nationalspieler Österreichs dennoch möglich – allerdings wohl nicht in Österreich. In der deutschen Bundesliga genießt Stöger weiterhin einen guten Ruf. Nach seinen Engagements beim 1. FC Köln und Borussia Dortmund hatte sich der 53-Jährige in dieser Saison eine Auszeit genommen.

