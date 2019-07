Kein Schmäh! Hütter-Kicker hat Rasen-Allergie

Es klingt wie ein Witz, ist aber für Danny da Costa pure Realität. Der Defensivspieler von Adi Hütters Eintracht Frankfurt leidet an einer hartnäckigen Rasen-Allergie. Nicht unbedingt die beste Erkrankung für einen Fußballer.

"Wenn ich hinfalle und mit dem Rasen in Kontakt komme, fängt es sofort an zu jucken", erzählt der 26-Jährige. Dann bekommt er sofort einen Ausschlag, vor allem seine Arme sind stark betroffen.

"An den Beinen juckt es zwar auch, aber nicht so krass", so der Außenbahnspieler weiter. Die Lösung: Er trainiert und spielt immer in einem langärmligen Shirt, das er unter sich das Trikot zieht. Auch im Sommer bei über 30 Grad.

Warum er diese Allergie hat, das können sich auch seine Ärzte nicht erklären.

Ein zusätzliches Problem: Da Costa würde gerne mit langärmligen Trikots spielen, doch diese werden von Ausrüster Nike nicht produziert. Damit der Frankfurter nicht immer lange Unterwäsche tragen muss, werden jetzt seine Trikots umgenäht.

(pip)