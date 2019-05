Klopp hat kuriosen "Enkel-Auftrag" für Knipser Origi

Das war eines der größten Comebacks der Fußball-Geschichte! Liverpool hat es nach einer 0:3-Pleite im Halbfinal-Hinspiel in Barcelona noch ins Finale geschafft, fertigte die Katalanen mit 4:0 ab.

Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel an der mit 52.000 Zuschauern ausverkauften Anfield Road keine Grenzen. Die Spieler lagen sich nach dem Erreichen des zweiten "Königsklassen"-Finals in Folge in den Armen, verdrückten die eine oder andere Freudneträne, sangen mit den begeisterten "Reds"-Fans die Vereinshymne "You´ll never walk alone."

"Geht in die Geschichte ein"

Das Motto des Abends hatte der wegen einer Gehirnerschütterung ausgefallene Stürmer Mo Salah auf dem T-Shirt stehen: "Never give up!" Das ist Anfield!

"Das ist ein unglaublicher Abend, ein unglaublicher Sieg gegen eine fantastische Mannschaft. Dieser Abend wird in die Geschichte eingehen", jubelte Doppeltorschütze Divock Origi. Der Belgier hatte die "Reds" nach einem Eckball-Geniestreich zum 4:0 und damit ins Finale geschossen. "Von diesen Toren werde ich mein Leben lang träumen."

Klopps Enkel-Auftrag

"Das ist so speziell. Ich bin echt glücklich, dass ich da dabei sein konnte. Was hier passiert ist, haut dich einfach um", jubelte Liverpool-Coach Jürgen Klopp. "Ich hoffe, dass ich mich in 50 Jahren noch daran erinnern kann. Unser Plan war, ein paar Geschichten zu schaffen, die wir unseren Enkeln noch erzählen können."

Und an den Doppelpacker gab es eine ganz spezielle Aufgabe: "Ich hab Divock gesagt, er muss nun dafür sorgen, dass er noch Enkel bekommt."



Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)