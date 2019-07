Knie kaputt! Kalajdzic erlitt einen Kreuzbandriss

Extrem bittere Nachrichten für Stürmer-Hoffnung Sasa Kalajdzic! Der ÖFB-U21-Angreifer verletzte sich schwerer als bis zuletzt angenommen, beim 22-Jährigen wurde ein Kreuzband- und Innenbandriss festgestellt - Pause bis zu acht Monaten!

Zudem ist beim Stuttgart-Neuzugang auch noch der Außenminiskus gerissen, das Knie ist kaputt. Bis zu seinem nächsten Einsatz muss Kalajdzic bis zu acht Monate warten. Ein schwerer Schlag für den 2,5-Millionen-Mann, der in Deutschland den Durchbruch schaffen wollte.

"Das ist eine extrem bittere Nachricht für Sasa und natürlich auch für uns. Sasa hat sich in der kurzen Zeit seit seinem Wechsel zum VfB sehr schnell in der neuen Umgebung zurechtgefunden und sowohl in den Trainingseinheiten als auch in den Testspielen sehr gute Leistungen gezeigt", ist auch VfB-Sportdirektor Sven Minislintat geschockt.

Der 46-Jährige spricht seinem Stürmer-Juwel aber Mut zu: "Die Verletzung ist ein Schock für uns alle, den wir erstmal verdauen müssen. Sasa wird von uns alle Unterstützung bekommen, um diese schwierige Phase in seiner noch jungen Karriere zu meistern."

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)