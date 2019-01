Kovac-Ansage an den BVB: "Wir werden sie jagen"

Ein Auftakt nach Maß für Bayern München. Der deutsche Rekordmeister startete mit einem 3:1-Auswärtssieg in Hoffenheim in die Rückrunde. Damit ist die Jagd auf Leader Borussia Dortmund eröffnet, der Rückstand auf drei Zähler halbiert.

Vor allem der sonst so gelassene Bayern-Coach Niko Kovac konnte seine Euphorie kaum bremsen. "Die erste Halbzeit war sensationell. Das war das, was unser Anspruch ist, was wir spielen können, was wir jetzt auch zwei Halbzeiten lang spielen müssen", lobte der 47-Jährige.

"Wir haben den Druck aufgebaut, den Abstand verkürzt. Die Bundesliga wird langsam wieder interessant", schmunzelte der Bayern-Coach. "Jeder hat gesehen, dass wir da sind. So erhöhen wir den Druck und werden sehen, was passiert."

Trotzdem fühlen sich die Münchner in ihrer ungewohnten Rolle pudelwohl. "Wir sind die Verfolger, wir wollen sie jagen, wir müssen einfach vorbei. Wann ist egal. Entscheidend ist, dass wir am Ende oben sind", zeigte sich Kovac kämpferisch.

Am Samstagabend hat der BVB dann die Chance, den alten Abstand von sechs Punkten wieder herzustellen. Die Dortmunder gastieren bei RB Leipzig.

