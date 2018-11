Kovac-Kritik: Effenberg attackiert Frau Müller

Kritik von allen Seiten! Thomas Müllers Frau Lisa hatte unmittelbar nach dem 1:1-Remis gegen Freiburg den Bayern-Coach Niko Kovac in sozialen Netzwerken attackiert. "Mehr als 70 Minuten bis der mal nen Geistesblitz hat", kommentierte Frau Müller die Einwechslung ihres Göttergatten, der neuerlich nicht in der Startelf stand, den Punkteverlust nicht verhindern konnte.

Trotz einer öffentlichen Entschuldigung beim Bayern-Coach rumort es weiter an der Säbener Straße. Nun meldete sich auch Klub-Legende Stefan Effenberg zu Wort, und trat verbal gegen die Spielerfrau nach. "Jeder macht Fehler. Sie hat damit allerdings dem ganzen Verein geschadet – Niko Kovac sowieso und dazu allen, die die Verpflichtung von Kovac vorgenommen haben. Das war respektlos und unnötig in dieser Situation", schrieb der ehemalige Bayern-Kapitän in seiner Kolumne bei t-online.de.

"Machst du das als Spieler, dann darfst du im Winter den Verein verlassen", so der 50-Jährige weiter, nahm Kovac in Schutz: "Der menschliche Umgang bei Bayern München und die Führung der Superstars sind das alles Entscheidende. Und da hat Niko Kovac seine Stärken."

Frau Müller löscht Fotos

Lisa Müller selbst nimmt sich die Kritik an ihrer Person offenbar sehr zu Herzen. Mittlerweile hat sie alle Paar-Fotos auf Instagram gelöscht. Unter den Schnappschüssen mit Thomas Müller sollen sich Beleidigungen und Anfeindungen gehäuft haben. Deshalb sperrte die Spielerfrau auch die Kommentarfunktion.

