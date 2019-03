Kovac und "Brazzo" teilen gegen Bayern-Stars aus

Bei den Bayern hängt wieder einmal der Haussegen schief. Nach dem 1:1 beim SC Freiburg ist Borussia Dortmund im Titelrennen um zwei Punkte entwischt. Vor dem Showdown gegen den BVB am nächsten Samstag wird bei den Münchnern fleißig gemotzt.

"Klar haben wir am Ende gedrückt und uns drei hundertprozentige Chancen herausgespielt, aber wir hatten nicht die richtige Einstellung. Ich sitze draußen auf der Bank und dachte nicht, dass wir glauben, dass wir das Spiel noch drehen wollen", kritisiert Sportdirektor Hasan Salihamidzic seine Stars.

Auch Trainer Niko Kovac teilt aus: "Ich bin über das Ergebnis natürlich nicht nur enttäuscht, sondern sehr verärgert. Jetzt müssen wir wieder der ganzen Geschichte hinterherlaufen."

Am Samstag geht es in der Allianz Arena gegen Dortmund, dann dürfen solche Dinge nicht mehr passieren. Sollte der BVB in München punkten, dann brennt der Hut bei den Bayern wohl endgültig.



