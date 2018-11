Krammer nennt Zeitpunkt für Rapid-Entscheidung

Bei Rapid werden die Weichen für die Zukunft gestellt! Didi Kühbauer ist der neue Trainer, Alex Steinbichler löst Toni Beretzki als Fitness-Coach ab – und auch ganz oben könnte bald eine Veränderung anstehen. Wie "Heute" bereits berichtete, soll Hans-Peter Doskozil 2019 Michael Krammer nach zwei Amtszeiten als Rapid-Präsident ablösen. Der amtierende Klub-Boss äußerte sich bisher nicht dazu, ob er sich der Wiederwahl stellen will. Jetzt verrät er, wann seine Entscheidung feststeht.

2019 steht bei Rapid die nächste Vollversammlung inklusive Präsidentenwahl an. "Ich werde heuer noch meine Entscheidung kundtun. Falls ich nicht mehr antreten würde, soll zur Hauptversammlung 2019 fast ein Jahr Zeit sein, um einen Nachfolger zu suchen", meint Krammer im "Kurier". Ursprünglich habe der 58-Jährige geplant, nach zwei Amtszeiten zu gehen. Doch nun sei sein Kampfgeist neu erwacht, er wolle nicht in einer Krise abtreten.

Macht Bickel weiter?

An der Zukunft des Präsidenten hängt auch die von Sportchef Fredy Bickel. Der Vertrag des Schweizers läuft mit Saisonende aus. Bickel kündigt an: "Krammers Zukunft ist für mich sehr wichtig, sie wird in meinen Entscheidungsprozess einfließen." Mindestens ebenso wichtig ist aber der sportliche Erfolg. Bickel hatte bereits kundgetan, bei weiteren schwachen Leistungen nicht mehr weitermachen zu wollen: "Ich will so nicht weiterarbeiten und im Wellental herumturnen."

Kandidat Hofmann

Auch der Sportchef wird noch heuer eine endgültige Entscheidung über seine Nachfolge bekanntgeben, da er einem möglichen Nachfolger genügend Zeit zum Einarbeiten geben will. Wer könnte das sein? Klub-Ikone Steffen Hofmann? Davon ist Bickel nicht restlos überzeugt: "Er hätte meine Unterstützung, aber nur ein Jahr nach dem Karriereende würde ich ihm nicht raten, Sportdirektor zu werden."

