Kühbauer: "Haben keinen Ronaldo oder Messi!"

Auch einen Tag nach der unnötigen 0:1-Niederlage gegen den SV Mattersburg hält der Ärger bei Rapid an. Obwohl selten eine Pleite so wenig Bedeutung hatte - weil Rapid sowieso schon Platz eins in der Quali-Runde gesichert hat - war Coach Didi Kühbauer extrem unzufrieden.

"Die Kräfteverhältnisse waren auf unserer Seite. Wir hätten vor dem 0:1 mit 2:0 führen müssen. Die Chancenauswertung war heute nicht gut genug. Mattersburg hat das Spiel gewonnen, ob verdient oder nicht, ist egal", erklärte "Don Didi" bei der Pressekonferenz.

Auch sein Spielmacher Thomas Murg stimmte Kühbauer zu: "Es war kein schlechtes Spiel, ich bin aber trotzdem haaß, dass wir das Spiel verloren haben. Es ist immer wieder das gleiche Theater, wir besetzen die Räume nicht richtig, hauen die Chancen nicht rein. Wir hätten eigentlich gewinnen müssen."

Im Play-off in zwei Wochen geht es wieder gegen Mattersburg, dann daheim im Allianz Stadion. Doch wie will Kühbauer das Abwehr-Bollwerk der Burgenländer knacken? "Bei einem Gegner, der zu zehnt hinten steht, ist es schwer. Wir haben keine Messis und Ronaldos", verzweifelt Kühbauer.

(pip)