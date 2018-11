"Duck dich lieber!" 09. November 2018 18:11; Akt: 09.11.2018 18:11 Print

Kult-Stürmer Peter Crouch fürchtet sich vor Asteroid

Am Wochenende fliegen drei Asteroiden nah an der Erde vorbei. 2-Meter-Stürmer Peter Crouch will sich lieber ducken, um auf Nummer sicher zu gehen.