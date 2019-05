Kurios! Bayern und Real wollen James nicht mehr

Das kommt überraschend! Die Bayern werden die Kaufoption auf Mittelfeld-Star James Rodriguez nicht ziehen. Damit muss der Kolumbianer zurück zu seinem Stammverein Real Madrid, auch dort wird er unter Trainer Zinedine Zidane kein Leiberl haben.

Wie geht es weiter mit James Rodriguez? Die Bayern werden die Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro nicht ziehen, der Mittelfeldspieler konnte sich nie wirklich in München durchsetzen. 20 Pflichtspiel-Einsätze mit sieben Toren und vier Assists haben die Bayern-Bosse nicht überzeugt.

Der Kolumbianer muss nun erst einmal zu Real Madrid zurück, dort wird er aber wohl auch keine große Zukunft haben, denn Zidane plant nicht mit dem Edeltechniker. So werden ihn die Königlichen am Transfermarkt anbieten, denn im Sommer will man auf große Shopping-Tour gehen.

2014 kam der WM-Torschützenkönig von 2014 für 75 Millionen vom AS Monaco zu Real Madrid, für zwei Saisonen war der Kolumbianer mit dem feinen linken Fuß an die Bayern ausgeliehen. Diverse Klubs aus der Premier League sollen schon Interesse bekundet haben.

(pip)