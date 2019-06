Kwjat tobt: "Hätte fast jemanden umgebracht"

Da stockte den Formel-1-Fans der Atem. Daniil Kwjat konnte im ersten Abschnitt des Qualifyings nur mit Glück einen ganz schweren Crash verhindern, schimpfte nachher am Boxenfunk.

Doch was war passiert: Der russische Toro-Rosso-Pilot war gegen Ende des Q1 auf einer schnellen Runde, lief unmittelbar vor der Zielkurve auf vier langsame Autos auf. Das Problem dabei: Williams-Pilot George Russell fuhr nicht auf der rechten Seite, kam Kwjat in die Quere. Der 25-Jährige musste im Renntempo ausweichen, die Strecke verlassen.

"Was war denn das?", tobte der Toro-Rosso-Pilot am Boxenfunk. "Ich hätte fast jemanden umgebracht", so Kwjat, der dadurch den Sprung in den zweiten Qualifying-Abschnitt verpasste.

Russell erhielt nach dem Qualifying von den Stewards eine Strafversetzung um drei Plätze, weil er den Russen "unnötig aufgehalten" hatte. Außerdem erhielt der 21-Jährige einen Schlechtpunkt in seiner Fahrerlizenz.

(wem)