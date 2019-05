Sollte CL-Quali nicht klappen 29. Mai 2019 22:52; Akt: 29.05.2019 22:52 Print

LASK jubelt mit Chelsea: Fix in der Europa League

Was haben der LASK und Arsenal gemeinsam? Beide sind nächstes Jahr in der Europa-League-Gruppenphase! In beiden Fällen ist Chelsea daran "schuld".