Ein Sieg muss her 13. April 2019 18:12; Akt: 13.04.2019 18:12 Print

LIVE! Dortmund gegen Mainz unter Zugzwang

Will Dortmund noch um den Meistertitel mitreden, dann muss ein Sieg gegen Mainz 05 her. Wir tickern den Schlager in der Bundesliga LIVE!