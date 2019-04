LIVE! Fällt im Manchester Derby Titel-Entscheidung?

Manchester City kann Liverpool die Tabellenführung entreißen. Manchester United will im Stadtderby an den Champions-League-Plätzen dranbleiben.

Manchester City will im Stadion des Rivalen einen großen Schritt Richtung Titelverteidigung machen. United will den Anschluss an die Champions-League-Ränge halten. (Bild: picturedesk.com)