LASK zieht Top-Gegner in Champions-League-Quali

Jetzt wird es für den LASK langsam ernst! Die Linzer geben ihr Comeback auf der internationalen Bühne und wollen gleich in die Gruppenphase der Champions League. Vorher gilt es aber noch, die Quali zu meistern. Gleich die ersten Hürde wird hart.

Denn da wartet der Sieger des Duells zwischen Niederlande-Topklub PSV Eindhoven und dem FC Basel. Der Gegner steht also noch nicht endgültig fest, die Spieltermine aber schon. Das Hinspiel steigt auswärts am 6. oder 7. August, das Rückspiel wird am 13. August über die Bühne gehen.

Heute treffen Eindhoven und Basel um 20 Uhr im ersten Quali-Duell aufeinander, das Rückspiel steigt kommende Woche. Der einstige Serienmeister Basel verpasste vergangene Saison mit Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller den Titel in der Schweiz, jubelte aber über den Cupsieg. Auch bei Eindhoven sitzt mit Mark van Bommel ein prominenter Coach auf der Trainerbank. Die Niederländer sind seit der Meisterschaft 2017/18 ohne Titel.

Die weiteren Duelle im Liga-Weg:



Basaksehir - Viktoria Pilsen oder Olympiacos Piräus

Krasnodar - FC Porto

Club Brügge - Dynamo Kiew

Die Duelle im Meister-Weg:



Cluj oder Maccabi Tel Aviv - Celtic Glasgow oder Nomme Kalju

Sutjeska oder APOEL - Dudalk oder Karabach

PAOL Saloniki - Ajax Amsterdam

Saburtalo oder Dinamo Zagreb - Ferencvaros oder Valletta

Roter Stern Belgrad oder HJK Helsinki - New Saints oder Kopenhagen

Maribor oder AIK Stockholm - BATE Borisow oder Rosenborg Trondheim

