Letsch erklärt Fahrplan in der Austria-Vorbereitung

Die erste Woche der Vorbereitung stand bei der Wiener Austria ganz unter dem Motto Teambuilding. Die Veilchen reisten zum Trainingslager nach Flachau. Im Schnee wurden Fußbälle gegen Skier getauscht. Langlaufen, Biathlon, Schneewandern und Rodeln standen auf dem Programm.

"Die Jungs sind da super mitgezogen, hatten jede Menge Spaß und haben konditionell davon profitiert", bilanzierte Austria-Coach Thomas Letsch positiv. Doch jetzt rollt wieder der Ball am Verteilerkreis.

Am 23. Jänner starten die Wiener im türkischen Belek ins Trainingslager. Bis dahin steht eine intensive Woche auf dem Programm. "Jetzt geht es ausschließlich um Fußball. Wir wollen grundsätzliche Komponenten unserer Spielidee in den Trainings und Testspielen einstudieren und umsetzen."

Mit Wiener Neustadt (Mittwoch, 15 Uhr) und Ried (Samstag, 13 Uhr) stehen Härtetests gegen Zweitliga-Klubs an. In beiden Partien wird Letsch jeweils zur Pause die gesamte Mannschaft austauschen. Auf die Partien will der Austria-Coach von der Trainingssteuerung her nicht Rücksicht nehmen. "Klar ist trotzdem, dass wir auch diese Spiele gewinnen wollen", so der Deutsche weiter.

In Belek warten dann mit Dinamo Zagreb und Roter Stern Belgrad zwei echte Schwergewichte als Test-Gegner. "Das sind gleich richtige Gradmesser. Wir werden ein bis zwei Spielsysteme intensiv einstudieren und wollen gleich die Prinzipien unserer Spielidee auf den Platz bringen."

