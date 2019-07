Liga-Fehlstart: Muss die Austria jetzt nachrüsten?

Die Aufbruchstimmung ist verflogen, jetzt herrscht Katerstimmung am Verteilerkreis! Mit einem 1:3 gegen Aufsteiger WSG Tirol legte Austria Wien in der Bundesliga einen kapitalen Fehlstart hin. Sind weitere Verstärkungen nach der Bruchlandung geplant? Coach Christian Ilzer spricht über die Aussichten nach dem Fehlstart.

"Wir sind alle sehr enttäuscht. Von Beginn an kamen wir nie in jenes Spiel, das wir trainierten. Wir waren viel zu passiv, ließen zu viele Konter zu und achteten nicht auf die Stärke von Wattens in den Standards", ärgerte sich der Trainer auf "Sky" nach der Partie. "Es war hinten ein Ballgeschiebe, das möchte ich nicht sehen. Das einzig Positive war die Reaktion auf den Rückstand. Wenn Edi das 1:1 macht, können wir dem Spiel eine Wendung geben. Wattens ist der verdiente Sieger."

Neuzugänge als Rezept gegen den sportlichen Tiefflug sieht der Trainer nicht als erste Option: "Ich suche jetzt sicher nicht nach Ausreden. Die Qualität der Mannschaft muss reichen, um solche Spiele zu gewinnen." AG-Vorstand Markus Kraetschmer hält sich aber alle Optionen offen, macht sie aber von Erfolgen im Europacup oder bei Spielerverkäufen abhängig: "Wir haben ein knappes Budget. Wenn es uns gelänge, in die Europa-League-Gruppenphase einzuziehen, könnten wir zusätzliche Mittel lukrieren. Außerdem gibt ja auch noch Interesse an einigen unserer Spieler. Es gibt Anfragen, daher sind Abgänge möglich."

Besonders in der Defensive sieht Kraetschmer Handlungsbedarf: "Vor allem in der Innenverteidigung müssen wir aufgrund der Verletzungsmisere schauen, ob wir hier noch tätig sind." Gerüchte über einen Wechsel von Manchester-City-Talent Erik Palmer-Brown werden weder bestätigt noch dementiert. "Er könnte ein Wechsel-Kandidat sein", meint Kraetschmer. "Das Problem ist aber, dass er ein Spieler von ManCity ist. Da ist das Lohnniveau ein anderes."

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)