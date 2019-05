Liverpool-Fans trinken schon heute Madrid leer

Am Samstag steigt in Madrid das große Champions-League-Finale zwischen Tottenham und Liverpool. Die Fans der Reds sind schon einen Tag vorher in Party-Laune und feiern in der spanischen Hauptstadt.

Liverpool-Flaggen und Trikots wo man hinschaut, dazu jeder mit mindestens einem Bier in der Hand! Madrid ist fest in roter Hand.

Die Fans der Reds singen, springen und trinken schon fleißig. Für das Finale am Samstag (ab 21:00) sind sie also schon perfekt aufgewärmt.

Die Wirte in Madrid waren gut vorbereitet, die Lagerräume sind voller Bierfässer, die trinkfesten Engländer werden nichts anbrennen lassen.

(pip)