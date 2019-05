Liverpool-Spielerfrauen weinten bei 4:0 vor Freude

Anfield stand Kopf. Liverpool drehte am Dienstagabend ein 0:3 aus dem Hinspiel in einen 4:3-Gesamtscore um, schaltete den FC Barcelona im Halbfinale der Champions League noch sensationell aus.

Die Fans lagen sich auf der Tribüne in den Armen, sangen die Vereins-Hymne "You'll never walk alone". Mitten unter ihnen: Die Spielerfrauen der Stars und einige verletzte und gesperrte Kicker.

Via Social Media ließ beispielsweise Larissa Firmino ihre Fans und alle Anhänger des FC Liverpool an ihren Emotionen nach dem Abpfiff teilhaben. Sie hatte tränen in den Augen. Es waren Tränen der Freude. Ihr Gatte Roberto Firmino war im Rückspiel angeschlagen und wie Superstar Mo Salah und Ex-Salzburger Naby Keita zum Zusehen verdammt.

Rebeca Tavares, Ehefrau von Fabinho, postete ein Gruppenfoto mit Freunden. Sie strahlten gemeinsam um die Wette. Kein Wunder – der Brasilianer hatte Barcas Lionel Messi über 90 Minuten kaum zur Geltung kommen lassen.

Natalia Becker, Ehefrau des heimlichen Matchwinners Alisson Becker, scherzte: "Keine Sorge, Mateo ist immer noch im Bauch." Die Partnerin des Liverpool-Torhüters ist hochschwanger.

(SeK)