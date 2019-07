Liverpool schnappt Real ein 16-jähriges Talent weg

Der FC Liverpool steht nach Informationen britischer Medien kurz vor der Verpflichtung des erst 16-jährigen, von vielen internationalen Topklubs umworbenen Harvey Elliott.

Der Mittelfeldspieler aus der Jugendabteilung von Absteiger FC Fulham gilt derzeit als eines der grössten Talente in England. Elliott schrieb in der vergangenen Saison als jüngster Premier-League-Spieler aller Zeiten Geschichte, als er am 4. Mai im Auswärtsspiel bei den Wolverhampton Wanderers eingewechselt wurde. Elliott war zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre und 30 Tage alt.

Liverpool soll sich im Rennen um den begehrten Teenager, der schon für Englands U15, U-16 und U-17 aufgelaufen ist, gegenüber anderen hochkarätigen Interessenten wie Real Madrid, Paris Saint-Germain und Manchester City durchgesetzt haben.

Elliott habe sich für die Reds entschieden, hieß es. Liverpool müsse nun die finanzielle Kompensation mit Fulham regeln. Einen Profivertrag in Anfield darf Elliott allerdings erst im nächsten Jahr unterschreiben, wenn er im April seinen 17. Geburtstag feiert.

