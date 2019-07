Löw spricht offen über möglichen Nachfolger

2006 übernahm Joachim Löw als Bundestrainer das Kommando bei der deutschen Nationalmannschaft. Schritt für Schritt führte der 59-Jährige die DFB-Elf wieder nach oben, 2014 folgte die Krönung mit dem Triumph bei der WM in Brasilien.

Doch nach der WM 2022 in Katar wird der Vertrag des Breisgauers beim DFB ablaufen. Seine Ablöse nach 16 Jahren im Amt gilt als beschlossene Sache. Aber wer übernimmt dann das Training der deutschen Nationalmannschaft?

Zuletzt machte der Name Stefan Kuntz die Runde. Der ehemalige Nationalspieler feierte große Erfolge als Coach der U21-Auswahl Deutschlands, bei der EM in diesem Jahr musste er sich als Titelverteidiger erst im Finale Spanien geschlagen geben.

"Ja, selbstverständlich kann Kuntz mein Nachfolger werden, absolut", erklärt Löw im Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Stefan hat in den Jahren, in denen er jetzt beim DFB ist, hervorragende Arbeit geleistet. Er hat eine sehr gute Ansprache an die Mannschaft, er hat viel Empathie, er hat zweimal das Finale erreicht. Wir haben ja immer eine enge Abstimmung – die Spieler, die nach oben kommen, sind sehr gut vorbereitet."

Löw bringt aber noch einen weiteren DFB-Kollegen ins Spiel. "Wir haben zwei Trainer beim DFB, die absolut die Fähigkeiten haben, Bundestrainer zu werden: Stefan Kuntz und Marcus Sorg", so Löw. "Der hat mich zuletzt vertreten, ist auch schon lange beim DFB, auch er hat eine hohe Fachkompetenz. Beide haben sehr viel Empathie, das ist heute wichtig bei den jungen Spielern, dass man Zugang zu ihnen bekommt und sie auf einer persönlichen Schiene erreicht."

Auffällig: Der Name Jürgen Klopp fällt nicht. Der Erfolgstrainer des FC Liverpool wäre bei den Fans aber mit Sicherheit die erste Wahl...



Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)