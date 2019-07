Lostag! Austria, LASK und Sturm drohen Brocken

Am Montag steigt in Nyon die Auslosung für die 3. Qualifikationsrunde der Champions- und Europa League. Den österreichischen Vertretern drohen dabei richtig schwere Brocken.

Besonders interessant ist die Auslosung für den LASK und Austria Wien. Aber auch Sturm erfährt im Falle eines Weiterkommens gegen Haugesund seinen möglichen Gegner für die dritte der vier Europacup-Qualifikationsrunden.

Die Auslosung der Champions-League-Qualifikation findet um 12 Uhr (Liveticker auf heute.at) statt, jene der Europa-League-Qualifikation um 14 Uhr (Liveticker auf heute.at).

Champions League

Der LASK ist im Platzierungsweg der CL-Qualifikation ungesetzt. Heißt: Er müsste für die Teilnahme an der Gruppenphase zwei Runden gegen starke Mannschaften überstehen. Ein Start in der EL-Gruppenphase ist den Linzern aber auch im Falle eines Ausscheidens sicher. Bereits in der dritten Runde könnte der LASK beispielsweise auf den FC Porto treffen. Sofern der FC Basel die zweite Runde übersteht, ist auch der Schweizer Vizemeister ein potenzieller Gegner.

Mögliche Gegner des LASK:

FC Porto

Dinamo Kiew

Gewinner FC Basel / PSV Eindhoven

Gewinner Viktoria Pilsen / Olympiacos Piräus



Europa League

Austria Wien und Sturm Graz nehmen an der Qualifikation der Europa League teil. Die Austria steigt in der dritten Runde ein, Sturm muss für eine Teilnahme zuerst noch den norwegischen Liga-Achten Haugesund bezwingen.

Beide Bundesliga-Vereine sind ungesetzt, darum warten große Brocken im Lostopf: Die Austria könnte FC Torino oder Feyenoord Rotterdam zugelost bekommen, für Sturm Graz wären Gastspiele in Frankfurt oder Eindhoven möglich.

Mögliche Gegner von Austria Wien:

Hapoel Beer-Sheva / Kairat Almaty

Feyenoord Rotterdam

Shamrock Rovers / Apollon Limassol

FC Torino / Debrecen

Verlierer Viktoria Pilsen / Olympiacos Piräus

Mögliche Gegner von Sturm Graz:

Verlierer PSV Eindhoven / FC Basel

Connah’s Quay / Partizan Belgrad

Flora Talinn / Eintracht Frankfurt

HNK Rijeka

Jeunesse Esch / Vitoria Setubal

Das könnte Sie auch interessieren:

(mh)