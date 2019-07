Luxus-Villa! Ronaldo wird Nachbar von McGregor

Cristiano Ronaldo zieht es zurück nach Spanien, zumindest bei seiner Immobilien-Auswahl! CR7 hat sich an der Costa del Sol nahe von Marbella eine Luxus-Villa gekauft - und wird Nachbar von UFC-Star Conor McGregor.

Die Reichen und Schönen unter sich! In der Anlage der New Heights beim einem Golfclub in der Nähe von Marbella wird Ronaldo zukünftige in seinen Ferien residieren. Für 1,5 Millionen bekam der Portugiese den Zuschlag für das Schmuckstück.

Infinity Pool, Kinosaal und Fitnessräume sind natürlich vorhanden, der Meerblick ist bezaubernd. So lässt sich's leben!

Ein prominenter "Bodyguard" residiert gleich nebenan: UFC-Fighter Conor McGrgor wird der Nachbar von CR7. Der Ire ist bekennender Ronaldo-Fan: "Cristiano ist ein phänomenaler Athlet und Mensch."

(pip)