Mählich im Urlaub: "Bin nicht mehr Sturm-Coach"

Sturm Graz trennte sich von Trainer Roman Mählich. Am Mittwoch bestätigte er der "Kleinen Zeitung": "Ja, es stimmt! Ich bin nicht mehr Trainer von Sturm."

Der 47-Jährige weilt derzeit auf Sardinien im Urlaub. Offiziell ist seine Entlassung noch nicht, Klub-intern aber schon beschlossene Sache.

Sturm beendete die Bundesliga-Saison auf Rang fünf. Das Europacup-Play-off gegen Rapid gewann Sturm glücklich. In Wien konterten sich die Blackys zum 2:1-Hinspielsieg, setzten sich trotz 0:1-Niederlage dank Auswärtstoren durch.

Freude über den Sieg will in der steirischen Landeshauptstadt keine aufkommen. Zu enttäuschend waren die Leistungen in beiden Matches und schon über die gesamte Saison hinweg.

Die Sturm-Fans machten ihrem Unmut durch einen Stimmungs-Boykott in beiden Rapid-Spielen Luft.

Wer Mählich nachfolgen könnte ist noch völlig unklar. Auch, ob es zu weiteren Änderungen im Trainerstab kommen könnte.

Präsident Christian Jauk kritisierte im Saisonfinish jedenfalls auch den Kader, gestand Fehler im vergangenen Transfer-Sommer ein. Auch Sportdirektor Günter Kreissl sitzt also womöglich schon auf dem Schleudersitz.

(SeK)