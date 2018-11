Maierhofer trifft im dritten Match in Folge

Stefan Maierhofer hat in der Schweizer Challenge-League im dritten Spiel in Folge ein Tor erzielt. Der 36-jährige Stürmer traf am Sonntag beim 3:2-Erfolg des FC Aarau beim FC Chiasso in der 35. Minute aus einem Elfmeter zum 1:1-Ausgleich.

"Wahnsinn! Wir feiern einen verrückten 3:2-Erfolg beim Vorletzten F.C. Chiasso nach zwei späten Toren von Zverotic und Almeida. Wir leben noch!", war Maierhofers Reaktion.

Aarau ist nach dem dritten Saisonsieg noch Letzter, rückte aber bis auf einen Punkt an den Vorletzten Chiasso heran.

(mh)