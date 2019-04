Manchester United kommt mit 0:4 unter die Räder

Im Kampf um die Champions-League-Plätze hat Manchester United am Sonntag in der 35. Runde der Premier League eine bittere 0:4-Abfuhr bei Everton kassiert.

Schon in der 13. Minute brachte Richarlison die Liverpooler in Führung. Gylfi Sigurdsson erhöhte in der 28. Minute auf 2:0 für die "Toffees". Nach dem Seitenwechsel legten Lucas Digne (56.) und Theo Walcott (64.) die Treffer zum 4:0-Endstand nach. Von United kam keine Gegenwehr.

Es ist der nächste Rückschlag für die "Red Devils", die seit der Beförderung von Ole Gunnar Solskjaer zum Cheftrainer außer Tritt gekommen sind. Zwei Siegen stehen drei Niederlagen gegenüber.

Damit bleibt United auf dem sechsten Tabellenrang. Platz vier und das damit verbundene Champions-League-Ticket ist weiter zwei Zähler entfernt.





(wem)