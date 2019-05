Manchester United nicht in der Champions League

Manchester United ist der Rekordmeister in der Premier League. Doch mit Europas Königsklasse haben die Engländer in der kommenden Saison nichts zu tun. Denn die Quali für die Champions League ging in die Hose.

United kam in der vorletzten Runde im Gastspiel bei Tabellen-Schlusslicht Huddersfield nur zu einem 1:1. Die Truppe von Coach Ole Gunnar Solskjaer liegt in der Tabelle auf Platz sechs und hat keine Chancen mehr, einen Platz unter den besten Vier zu erreichen.

Scott McTominay sorgte für das 1:0 der Gäste (8.), Isaac Mbenza glich aus (60.). Besonders bitter. Huddersfield hat 13 der vergangenen 14 Liga-Spiele verloren. Auf der Gegenseite konnte Manchester nur eines der letzten acht Spiele gewinnen.

Mehr Grund zur Freude gibt es beim FC Chelsea. Die "Blues" feierte im Duell mit Watford einen klaren 3:0-Erfolg und stehen damit fix in der Champions League. Ruben Loftus-Cheek (48.), David Luiz (51.) und Gonzalo Higuain (75.) erzielten die Tore.

