Marquinhos litt bei Duell mit Messi an Durchfall

Beim Sieg Brasiliens über Argentinien (2:0) im Halbfinale der Copa America hatte Selecao-Abwehrbollwerk Marquinhos nicht nur mit Lionel Messi zu kämpfen. Der 25-Jährige war alles andere als fit, wie er nun verriet.

Der direkte Messi-Gegenspieler musste sich nämlich mit einer Magen-Darm-Erkrankung herumschlagen. "Es war sehr schwierig. Messi war inspirierend an diesem Abend. Das gesamte argentinische Team hat großartig gespielt", so Marquinhos, der mit gesundheitlichen Problemen kämpfte.

"Am Spieltag litt ich an einem Virus, habe den Tag im Hotel verbracht. Ich hatte Durchfall und musste mich übergeben. Aber ich konnte zumindest ein bisschen spielen", so der PSG-Legionär.

Doch in der 64. Minute ließ sich Marquinhos auswechseln. "Aber als es schlechter wurde, ist es mit der Anstrengung immer schlimmer geworden." Doch seine Kollegen ließen nichts mehr anbrennen, gewannen mit 2:0.

Im Finale von Rio de Janeiro geht es am Sonntag (22 Uhr) gegen das Sensationsteam Peru. Da will der wieder gesundete Marquinhos dabei sein.

(wem)