Hinteregger: "Dachte, das war's mit meiner Karriere"

Martin Hinteregger kämpft am Donnerstag (21 Uhr, "Heute.at" tickert live) mit Eintracht Frankfurt gegen Chelsea um den Einzug ins Europa-League-Finale. Dass der ÖFB-Star mit dem Team von Adi Hütter derzeit so erfolgreich unterwegs ist, war nach den Turbulenzen beim FC Augsburg im Winter nicht abzusehen. Wie er in einem "kicker"-Interview verriet, bangte der 26-Jährige sogar um seine Karriere.

Ein kurzer Rückblick: Nach der 0:2-Niederlage des FC Augsburg gegen Mönchengladbach im Jänner sorgte Hinteregger mit kritischen Aussagen über seinen damaligen Trainer Manuel Baum für viel Wirbel. "Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nichts Negatives sagen", meinte der Abwehrspieler damals in einem Interview und wurde daraufhin suspendiert. Wenige Tage später bekam er einen Anruf aus Frankfurt. Dass er den Rauswurf provoziert haben soll, streitet er ab. "Das ist doch Schwachsinn“, betonte der Kärntner gegenüber dem "kicker". "Äußerungen direkt nach einem Spiel muss man immer ein bisschen anders sehen."

"Dachte das war's mit meiner Karriere"

Hinteregger sei nach seiner Suspendierung "komplett niedergeschlagen" gewesen: "Kurz dachte ich: Das war's mit deiner Karriere, jetzt kannst du noch ein paar Jahre in Österreich kicken. Es gab noch die Option, zu einem kleinen Verein in Italien zu wechseln."

Hinteregger hofft auf Verbleib

Umso erfreulicher war es für ihn, dass der Wechsel zu Frankfurt zustande kam. Sein Leihvertrag gilt bis zum Saisonende. Wie es danach weitergeht, kann Hinteregger nicht genau sagen. "In ein paar Wochen bin ich wieder Spieler des FC Augsburg, dort stehe ich noch zwei Jahre unter Vertrag. Also muss ich mich mit Wünschen bedeckt halten. Aber wenn ich sehe, wie schnell mich die Leute lieben gelernt haben, denke ich schon darüber nach: Soll das nur so kurz gewesen sein?"

Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner stellte im "kicker" klar: "Wir wollen die drei Spieler auf jeden Fall halten." Konkret meinte er damit die beiden ebenfalls ausgeliehenen Spieler Sebastian Rode und Kevin Trapp.

(Heute Sport)