Massenschlägerei mitten in Zagreb vor Fußball-Duell

Bevor es in den Kampf am Feld ging, hatten die Fans der verfeindeten Teams noch im Vorfeld etwas zu erklären. So machte es zumindest am Nachmittag den Eindruck. Mehrere Notrufe gingen nämlich gegen 15 Uhr bei der Polizei ein. Hooligans der Vereine Hajduk Split und Lokomitive Zagreb sollen in einem Cafe aufeinander losgegangen sein.

Ein Video eines Passanten, dass von "24Sata" veröffentlicht wurde, zeigt die wüsten Szenen. So ist klar zu erkennen, wie sich einige Randalierer Sessel und Tische schnappten und diese auf ihre Gegenüber warfen. Auch ein Bengalo wurde offenbar gezündet.

Immer wieder Schlägereien

Die Polizei selbst machte zunächst keine Angaben zu der Prügelei. Um 19 Uhr steigt dann das Match in der kroatischen Hauptstadt. Dabei könnte es erneut zu Ausschreitungen kommen.

Dass die Fans aus Split wenig Sympathien für die Klubs aus Zagreb empfinden ist kein großes Geheimnis. Üblicherweise geraten sie aber immer mit den Anhängern des größeren und bekannteren Vereins Dinamo aneinander.

