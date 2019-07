Die schräge Bier-Wette von Mateschitz und Hoeneß

Wenn Geld keine Rolle mehr spielt, heißt der Wetteinsatz eben Ehre – oder wie in diesem Fall Bier. Ob kühles Blondes oder doch bayrisches Weißbier, ist nicht überliefert. Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz plauderte in einem seltenen Interview aus, dass er eine Wette mit Bayern-Macher Uli Hoeneß am Laufen habe.

Mit den Chefredakteuren der Bundesländer-Zeitungen philosophierte er über Gott und die Welt. Dabei wurden neben den Themen Regierungs-Krise, Klimaschutz und der Zukunft seiner Marke auch die sportlichen Groß-Projekte abgeklappert: Red Bull Racing, Red Bull Salzburg, RB Leipzig.

Bier-Wette

Zurück zur Wette. Mateschitz ist sich sicher: Innerhalb der nächsten drei Jahren wird RB Leipzig deutscher Meister. Hoeneß glaubt das nicht. Der Verlierer muss die Zeche zahlen.

Spielberg-Euphorie

Direkt euphorisch wirkt Mateschitz in einem Zitat der OÖN zum Österreich-Grand-Prix: "Die Formel 1 hat nach den langweiligen Darbietungen der Vergangenheit wieder ein spannendes Rennen gebraucht." Der Red-Bull-Boss hat gut lachen. Sein Schützling Max Verstappen durchbrach schließlich die Mercedes-Dominanz und sicherte seinem Rennstall in Spielberg den Heimsieg.

Salzburgs Ziele

Und Salzburg? Mateschitz gibt das Ziel für die Champions League vor. Erstmals sind die Bullen in der Gruppenphase der Königsklasse vertreten. Was ist drin? "Wenn wir Platz drei in der erreichen und damit in der Europa League weiterspielen, wäre es perfekt."

Dass es aufgrund der vielen prominenten Abgänge dieses Transfersommers nicht leicht wird, ist klar. "Doch am Ende ist das Ziel, in der Meisterschaft wieder ganz vorne zu stehen."

