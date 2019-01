Meister Salzburg holt sich Verstärkung aus Innsbruck

Meister Red Bull Salzburg ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Die "Bullen" gaben am Freitag die Verpflichtung von Albert Vallci bekannt.

Der 23-jährige Abwehrspieler wechselt innerhalb der Bundesliga von Abstiegskandidat Wacker Innsbruck zu den Mozartstädtern. Vallci unterschreibt bis 2022 bei den "Bullen". Zuletzt wurde der Außenverteidiger mit einem Wechsel zu Sturm Graz in Verbindung gebracht.

Nach Erling Braut Halandder ist Vallci der zweite Winter-Neuzugang beim Bundesliga-Tabellenführer. "Albert Vallci ist ein schneller, körperlich starker und universell einsetzbarer Defensivspieler. Er hat sich in den letzten Jahren beeindruckend entwickelt und passt mit seiner Spielweise und seiner Mentalität sehr gut zum FC Red Bull Salzburg", lobte Sportdirektor Christoph Freund.

"Ich bin froh, nun hier zu sein, dass alles so gut geklappt hat. Ich versuche, meinen Part dazu beizutragen, der Mannschaft zu helfen. Ich will mich auf Dauer in Salzburg durchsetzen", so der 23-Jährige kämpferisch. Denn sein direkter Konkurrent auf der Linksverteidigerposition ist Kapitän Andreas Ulmer.

(Heute Sport)