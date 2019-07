Messi drohen 2 Jahre Sperre nach Wutrede

Nach Witz-Rot sah Lionel Messi noch einmal Rot!

Beim 2:1-Erfolg gegen Peru im Spiel um Platz drei bei der Copa America verabschiedete sich Argentiniens Superstar ohne Titel – dafür mit einem Aufreger.

Nach einer Schubserei mit Gegenspieler Medel sah Messi so wie sein Gegner Rot. Für den 32-Jährigen war es erst der zweite Ausschluss seiner Karriere. Den ersten setzte es bei seinem Teamdebüt 2005 in Ungarn.

Messi: "Wir haben die Nase voll"

Der Barca-Star erhob danach schwere Vorwürfe gegen den südamerikanischen Dachverband CONMEBOL, der Brasilien systematisch bevorzuge. "Wir haben die Nase voll – von der Korruption, den Referees und allem. Das ruiniert den Fußball", stellte er klar.

Seine harschen Aussagen könnten Messi nun zum Verhängnis werden, wie die "AS" berichtet. Die madrilenische Tageszeitung hat im Regelbuch der CONMEBOL nachgeschlagen, das besagt, dass es verboten ist, die CONMEBOL, ihre Einrichtungen oder ihr Personal in irgendeiner Form zu beleidigen.

Messi droht Sperre

Messi droht eine Sperre von bis zu zwei Jahren. Damit würde er sowohl die Copa America 2020 in Argentinien und Kolumbien, als auch die Qualifikation zur WM 2022 in Katar verpassen.

Die CONMEBOL bezeichnete Messis Vorwürfe in einer Stellungnahme als "inakzeptabel".

Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Tite hat Argentiniens Superstar nach dessen Angriffen auf die Organisatoren der Copa America scharf kritisiert. "Er sollte mehr Respekt haben, und er muss es akzeptieren, wenn er verliert", sagte der Coach nach dem 3:1-Triumph der Seleção im Finalee gegen Peru. Messi sollte "vorsichtiger" bei der Wahl seiner Worte sein, forderte Tite.

Das könnte Sie auch interessieren:

(mh)