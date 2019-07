Messi kickt am Strand in kurioser Windel-Badehose

Was ist denn da passiert? Lionel Messi lässt es sich gerade im Sommerurlaub gut gehen. Der Star vom FC Barcelona lässt auf der Karibik-Insel Antigua die Seele baumeln. In einer mehr als fragwürdigen Badehose.

Der argentinische Superstar wurde am Jumby Bay in einer Short geknipst, die mehr an eine Windel, als an eine Badehose erinnert.

Weiß, auffällig kurz, mit schwarzen Pünktchen und einer zu großen Schleife – wie eine Windel. Ein absoluter Mode-Fehlgriff des fünffachen Weltfußballers.

Den kuriosen Schnappschuss haben wir dem erst elfjährigen Mackenzie O´Neill aus London zu verdanken. Der hatte während seines Urlaubs alleine am Strand Fußball gespielt, bis ihn Messis Vater Jorge zum gemeinsamen Kicken einlud. So dribbelte der kleine Mackenzie mit Messi und dessen Sohn Thiago über den Sand.

"Wir haben 45 Minuten gespielt und dann waren wir noch gemeinsam schwimmen. Er hat sich wie ein normaler Vater verhalten", so der Elfjährige in englischen Medien.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)