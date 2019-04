Messi trifft und besorgt Barcelona den Meistertitel

Der FC Barcelona ist spanischer Meister der Saison 2018/19! Durch den 1:0-Sieg über UD Levante am Samstag sind die Katalanen drei Runden vor Schluss nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Superstar Lionel Messi erzielte das Tor des Abends und jubelte über seine zehnte Meisterschaft mit Barca.

Der Argentinier, der erst zur Pause eingewechselt wurde, traf in der 62. Minute und hält nun bei 34 Toren und 15 Toren in nur 32 Spielen. Für Barcelona ist es der achte Meistertitel in den letzten zehn Jahren und der 26. insgesamt.

Nach Abpfiff der Partie feierten die Barca-Kicker mit ihren Kindern auf dem Rasen. Anschließend nahm Kapitän Messi die Meister-Pokal in Empfang.

Das nächste Highlight für Barcelona steht bereits am Mittwoch an: Die Katalanen empfangen im Halbfinale der Champions League den FC Liverpool im Camp Nou. Anstoßzeit ist 21:00 Uhr.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)