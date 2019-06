Ex-Uefa-Boss 18. Juni 2019 10:17; Akt: 18.06.2019 11:22 Print

Platini wegen Fußball-WM in Polizeigewahrsam

Wegen der Fußball-WM-Vergabe 2022 an Katar befindet sich Fußball-Legende Michel Platini in Frankreich in Polizeigewahrsam.