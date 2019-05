Müldür-Transfer in Türkei? Das sagt Rapid zu Gerücht

Zwei Teamspiele für die Türkei absolvierte Mert Müldür schon. Der 20-Jährige, gebürtige Wiener, verdient sein Geld aber bei Rapid. Das soll auch zumindest vorerst so bleiben.

Türkische Medien brachten ihn in den vergangenen Monaten mit den beiden Spitzenklubs Besiktas und Galatasaray Istanbul in Verbindung. Die Berichte, wenngleich nicht brandaktuell, machten diese Woche in Österreich die Runde und ließen Rapid-Fans um ihr Defensiv-Talent zittern.

Der "Kurier" zitiert nun Müldür-Berater Max Hagmayr und Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel. Einerseits wird dadurch klar: Es handelte sich nicht rein um haltlose Gerüchte, es besteht Interesse. Andererseits blockt Bickel ab und schließt einen Transfer im Sommer kategorisch aus.

Hagmayr: "Es gibt Interesse von drei türkischen Spitzenklubs, aber mehr ist nicht passiert."

Bickel wird indirekt widergegeben: Müldür bleibe noch ein Jahr, "das haben wir auch so kommuniziert". Und: "Das muss dann mein Nachfolger entscheiden. Ich verkaufe Müldür nicht."

