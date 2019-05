Müldür zu Besiktas? Das sagt der "Heute"-Experte

Mit 20 Jahren gehört Mert Müldür in der aktuellen Saison schon zum Stammpersonal in der Rapid-Abwehr. Bewerbsübergreifend kommt der gebürtige Wiener mit türkischem Pass auf 36 Pflichtspieleinsätze. Jetzt winkt der Wechsel in die Türkei. Müldür absolvierte schon zwei Länderspiele für das Land.

Wie "1903cemiyeti.com" berichtet, ist Top-Klub Besiktas Istanbul am Rapidler dran. Mit einem Gebot über 1,5 Millionen Euro soll der Verein versuchen, Müldür aus Wien loszueisen. Das Angebot liege Rapid bereits vor, heißt es.

"Spox" verriet der Youngster schon vor einem halben Jahr: "Wenn ich etwas erreicht habe, schaue ich, dass ich meine nächsten Ziele so schnell wie möglich erreiche. Das Ausland ist auf jeden Fall irgendwann ein Thema für mich."

Müldür würde bei Besiktas in der Abwehr mit klingenden Namen wie Vize-Weltmeister Domagoj Vida kicken. Bei Rapid kam er heuer hauptsächlich als Rechtsverteidiger zum Einsatz, aber auch als Innenverteidiger.

Einschätzung des Experten

"Heute"-Experte Tim Armitage sieht das Angebot kritisch. "Der einzige Weg, wie Rapid nicht als Verlierer aussteigt, wären jede Menge Bonus-Zahlungen in diesem Deal." 1,5 Millionen Euro Ablöse genügen für den vielseitigen 20-Jährigen mit Nationalteam-Erfahrung seiner Meinung nach nicht.

I agree with the fans that have already questioned the 'low' fee that #Müldür could go for.



A versatile 20-year old who already has national team experience... The only way Rapid aren't losing in this deal is if it includes a lot of add-ons. https://t.co/3HpUmyWrRZ