Nach Herzinfarkt: Casillas meldet sich aus dem Spital

Es war die Schock-Meldung des Tages: Am Mittwoch erlitt Goalie-Ikone Iker Casillas im Training des FC Porto einen Herzinfarkt. Der 37-Jährige wurde sofort ins Krankenhaus CUF in Porto gebracht, wo ihm ein Herzkatheter angelegt wurde.

Nur wenig später folgte die Entwarnung: Der Eingriff war erfolgreich, Casillas gehe es dem Umständen entsprechend gut. Die Saison ist für ihn aber vorzeitig beendet.

Noch am selben Tag wandte sich der fünffache Welttorhüter dann via Twitter an seine Fans.

"Alles unter Kontrolle hier, ein großer Schock, aber alle Kräfte sind intakt. Vielen Dank für die vielen Nachrichten und die Zuneigung", so Casillas.

Die Sorge um "San Iker", den "Heiligen Iker", war nach der Schock-Meldung groß. Im Fußball ist er eine wahre Legende, konnte auf Klub-Ebene sowie international alles gewinnen. In Spanien wurde er mit Real Madrid fünfmal Meister, drei Mal triumphierte er mit den Königlichen in der Champions League. Mit der spanischen Nationalmannschaft krönte er sich 2010 zum Weltmeister sowie 2008 und 2012 zum Europameister.

