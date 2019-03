Nach Norwegen? Rapid will Veton Berisha loswerden

Rapid-Sportchef Fredy Bickel sprach am Freitag nicht nur über seinen möglichen Abschied, sondern auch über mögliche Abgänge bei den Grün-Weißen. Konkret soll ein Transfer schon beim Norweger Veton Berisha sein, ihn soll es in seine Heimat ziehen.

"Vielleicht können wir in den nächsten Tagen schon etwas vermelden", sagt Bickel, der wieder einmal den Auftrag hat den Rapid-Kader auszudünnen.

Sky hat herausgefunden, dass es sich bei dem konkreten Transfer um Stürmer Veton Berisha handeln soll. Der 24-Jährige zählt nicht mehr zu den Stammkräften und enttäuschte vor allem im Abschluss.

2017 holte Bickel den bulligen Angreifer um 1,5 Millionen Euro von Greuther Fürth, von dieser Ablöse können die Grün-Weißen aber nur träumen. Denn Berisha traf in der aktuellen Saison nur drei Mal.

Brann Bergen und Viking Stavanger sollen am Norweger interessiert sein. Er könnte übrigens sofort wechseln, denn das Transferfenster in Norwegen schließt erst am 31. März.

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)