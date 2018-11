Nach Spielerfrau-Ärger: Matthäus kritisiert Kovac

FC Hollywood! Bei den Bayern stehen Tage der Wahrheit an. Nach dem 1:1 gegen Freiburg liegen die Müchener in der Tabelle nur auf Rang drei – vier Zähler hinter Leader Dortmund. Am Samstag (18.30 Uhr, Liveticker heute.at) kommt es zum direkten Duell.

Vorher gastieren die Bayern in der Champions League noch bei AEK Athen. Großes Thema derzeit in München: das Stichel-Posting von Thomas Müllers Ehefrau Lisa gegen Bayern-Trainer Niko Kovac.

Lisa Müller hatte ein Foto der Einwechslung ihres Mannes beim 1:1 gegen Freiburg in einer Instagram-Story mit den Worten "Mehr als 70 Minuten, bis der mal nen Geistesblitz hat" kommentiert.

Noch am Samstag löschte sie den Post wieder, entschuldigte sich nach dem Spiel. Kovac grinste die Attacke bei der Pressekonferenz weg. Thomas Müller selbst meinte: "Meine Frau liebt mich halt."

Deutschlands Rekord-Nationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus leitet aus der Aktion von Lisa Müller ein tief gehendes Problem bei den Bayern ab. "Diese Aussage von Lisa Müller, so ist die Stimmungslage. Es sind die Gespräche zu Hause. Dass eben nicht alle Spieler hinter Niko Kovac stehen. Da ist eine Unzufriedenheit da."

