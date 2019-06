Nach Unfall! Update zum Zustand von Constantini

Am späten Dienstagabend verbreitete sich die Nachricht über den schweren Autounfall von Ex-Teamchef Didi Constantini rasend schnell. Der 64-Jährige krachte mit seinem PKW frontal mit einem Firmenwagen zusammen.

Laut "Tiroler Tageszeitung" war Constantini als Geisterfahrer auf der A13 Richtung Brenner unterwegs. Auf Höhe Schönberg im Stubaital kam es zum Frontal-Crash. Beide Lenker seien schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert worden.

Dieser Darstellung widerspricht ein Beitrag auf der Facebook-Seite "Fussballcamp mit Didi Constantini & Andi Schiener":

"Hingegen der aktuellen Berichterstattung von Seiten einiger Medien gibt es bisher zum Auto-Unfall auf der A13, in den auch Didi Constantini verwickelt war, KEINEN bestätigten Unfallhergang. Diesem werden die dafür zuständigen Stellen in den nächsten Tagen und Wochen nachgehen. Ebenfalls - und glücklicherweise - dürfen wir an dieser Stelle richtigstellen, dass es KEINE Schwerverletzten zu beklagen gibt."



In der "Krone" war hingegen von Rippenbrüchen beim Ex-Teamchef zu lesen.

