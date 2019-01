Neuer Rapid-Stürmer von Ex-Veilchen El Maestro?

Fünf Namen stehen auf der Liste von Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel und Trainer Didi Kühbauer, hieß es zuletzt. Einer der Stürmerkandidaten sickerte wohl an die Öffentlichkeit.

Es handelt sich um Maurides Junior. Der 24-Jährige kickt bei ZSKA Sofia in der bulgarischen Hauptstadt. Maurides stammt aus Brasilien, kickte bis Sommer in Portugal bei Belenenses und trifft im Schnitt in jedem zweiten Match.

Laut "Kurier" ist er einer der Kandidaten.

In 26 Pflichtspielen kommt Maurides aktuell auf 13 Tore. Mit Sofia liegt er auf dem zweiten Tabellenplatz.

Pikantes Detail: Sein Trainer bei Sofia ist ein Ex-Wiener. Nestor El Maestro war allerdings Co-Trainer beim Rivalen Rapids. Der 35-Jährige war zwischen September 2016 und Juni 2017 Assistenztrainer bei der Wiener Austria. Nach seinem Engagement bei Spartak Trnava heuerte er im Sommer bei Sofia an, holt im Schnitt 2,25 Punkte pro Spiel.

(Heute Sport)