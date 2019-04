Neuer Rose-Klub verbucht einen Millionen-Verlust

Marco Rose steht vor einer großen Herausforderung. Kommende Saison übernimmt der aktuelle Salzburg-Coach das Traineramt bei Borussia Mönchengladbach in der deutschen Bundesliga. Vor seinem Wechsel legen die "Zebras" ihre Bilanz für das Jahr 2018 vor – die nicht sehr positiv ausfällt.

Genauer gesagt steht in der Bilanz ein Minus von 3,64 Millionen Euro. Geschäftsführer Stephan Schippers beteuert dennoch: "Wir sind gesund, aber nicht reich."

Ausschlaggebend für den Millionen-Verlust sind unter anderem die hohen Kostzen für die Spieler. Mit 83 Millionen Euro waren sie so hoch wie noch nie zuvor in der Klubgeschichte. Größter Pluspunkt auf der Einnahmen-Seite: 71,8 Millionen Euro aus TV-Verträgen. Insgesamt stehen 173 Millionen Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2018 Ausgabe in der Höhe von knapp 176 Millionen Euro gegenüber.

(red)