Neuer Sturm-Torjäger schon zum Medizincheck

Sportdirektor Günter Kreissl scheint seinen Einserstürmer für die kommende Saison gefunden zu haben. Charlison Benschop soll vor dem Wechsel in Graz stehen.

Das berichtet "Spox" aktuell. Noch am Mittwoch soll der Holländer in der steirischen Landeshauptstadt seinen Medizincheck absolvieren.

Benschop ist eingefleischten Fußball-Fans durchaus ein Begriff. Der Name ist nicht ganz so klingend wie jener seines künftigen Trainers, Nestor El Maestro. Seine Vita ist aber durchaus spannend.

Der 29-Jährige sammelte bei Stationen wie Hannover 96, Fortuna Düsseldorf und dem niederländischen Top-Klub AZ Alkmaar Erfahrung. Zuletzt stand er in der Eredivisie bei De Graafschap unter Vertrag, war an den FC Ingolstadt in die zweite deutsche Bundesliga verliehen. In neun Saisonspielen brachte er es auf lediglich einen Treffer.

Sturm muss für den vereinslosen Kicker keine Ablöse bezahlen. Mit Benschop käme ein Brecher, ein Sturmtank. Er misst stolze 1,91 Meter, fühlt sich im Zentrum am wohlsten.

(SeK)