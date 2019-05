Neymar fliegt mit Luxus-Helikopter zum Training

PSG-Star Neymar erhitzt oft und gerne die Gemüter. Für Aufregung sorgte jüngst sein Auftritt in der brasilianischen Nationalmannschaft: Der 27-Jährige ließ sich mit seinem persönlichen Helikopter zum Trainingsgelände fliegen.

Neymar der Protz-Star

Der teuerste Fußballer der Welt liebt den Luxus – und zeigt das auch gern. Neymars neuestes Spielzeug ist ein Airbus H-145 – 3,64m lang, 3,95m hoch und kann eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 248 km/h erreichen. Kostenpunkt: Satte 13 Millionen Euro. Inklusive Besatzung bietet der Helikopter Platz für elf Personen. Eine VIP-Lounge ließ Neymar eigens von Mercedes einrichten.

Die Selecao bereitet sich aktuell auf die Copa America im eigenen Land vor. Am Samstag landete der Luxus-Heli des Dribbelkünstlers direkt am Trainingsgelände in Granja Comari.

Wirklich Eindruck schinden konnte Neymar allerdings nicht – zumindest nicht bei Teamchef Tite. Denn der entzog seinem Superstar kurzerhand die Kapitänsbinde. Grund dafür soll allerdings dessen Ausraster nach dem verlorenen Pokal-Finale gegen Stade Rennes gewesen sein. Neymar hatte einem pöbelten Fan ins Gesicht geschlagen.

