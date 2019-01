Neymar gewinnt skurriles Kamel-Wettrennen

Das neue Jahr startet mit einem skurrilen Sieg für Superstar Neymar. Der Brasilianer im Diensten von Paris St. Germain entschied im Team mit Coach Thomas Tuchel ein Kamel-Wettrennen für sich.

Während des Trainingslagers des Scheich-Klubs in Katar genossen die Kicker an der Rennbahn Abwechslung vom Fußball-Alltag. Dabei durften Neymar und Co. selbst am Wettrennen teilnehmen.

Mittels Walky-Talky und eines Lautsprechers, der auf dem Rücken der "Wüstenschiffe" befestigt wurde, trieben die Fußballer die Vierbeiner zu Höchstleistungen. Die Kicker fuhren gemütlich in Autos nebenher.

Mit der besten Anfeuerungstaktik stürmte Neymars Kamel als Sieger ins Ziel. "Go, go, go", machte der 26-Jährige seinem Kamel Beine.

Am Ende kamen bei dem skurrilen Wettrennen 25.000 Euro für den guten Zweck heraus.

(Heute Sport)