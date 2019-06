Neymar zeigt die Golfball-Schwellung am Knöchel

Nach 20 Minuten war das Testspiel gegen Katar (2:0) für Neymar Jr. schon wieder beendet. Zeitgleich platzte der Traum vom Copa-America-Sieg mit seiner Heimat Brasilien.

Als er mit Tränen in den Augen und sichtlich unter Schmerzen vom Platz humpelte, war allen klar: Es hatte ihn schon wieder erwischt.

Neymar, gerade erst von einer schweren Knöchelverletzung zurück, zog sich einen Bänderriss im rechten Fuß zu. Wieder lässt ihn der Knöchel im Stich, der ihn schon zwei Mal zu einer Verletzungspause gezwungen hatte.

Die Copa findet ohne den Superstar von Paris Saint-Germain statt.

Via Instagram teilte er ein Foto, das zeigt, wie schlimm es ihn erwischt hat. Die Schwellung am Knöchel ist so groß wie ein Golfball.

Die sportliche Misere ist nicht das einzige, was den Kicker derzeit schwer belastet. Wie mehrfach berichtet, beschuldigt ihn eine Brasilianerin, sie Mitte Mai in einem Hotelzimmer in Paris vergewaltigt zu haben. Neymar weist diese Vorwürfe vehement zurück. Eine Übersicht:

