Nike mit 10-Millionen-Deal für 14-jähriges Wunderkind

76 Tore in 49 Spielen – so lautet die unfassbare Erfolgsbilanz des erst Youssoufa Moukoko in der deutschen U17-Bundesliga. Der Stürmer von Borussia Dortmund gilt als eines der größten Talente in Europa – was auch dem Sportartikelhersteller Nike nicht verborgen blieb.

Der US-Konzern nahm den Teenager jetzt unter Vertrag und macht ihn damit in jungen Jahren bereits zum Multimillionär. Eine Million Euro kassiert Moukoko alleine für die Unterschrift, mit allen Prämien (z.b. bei einem Profidebüt in der Bundesliga) könnte das Gesamtvolumen des Deals auf stolze zehn Millionen Euro steigen.

Bis 2022 steht der Stürmer noch beim Puma-Klub Borussia Dortmund – wie passend, dass mit dem FC Barcelona und Paris St. Germain bereits zwei Nike-Schwergewichter ihre Fühler nach ihm ausstrecken...

(Heute Sport)